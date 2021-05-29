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В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей

В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации с
Армия
29 мая 2021 г. 12:03
В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В целях организации служебно-боевой деятельности личного состава, обеспечения надлежащих бытовых условий, на территории Агдамского и Ходжавендского районов введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием и состоящие из устройств различного назначения.

На церемонии открытия, проведенной по случаю Дня Республики, командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления министра обороны.

В целях организации и несения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне служебные комнаты в комплексах модульного типа оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Процесс строительства новых воинских частей модульного типа продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam və Xocavənddə yeni hərbi hissələrin açılışı olub

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