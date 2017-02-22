Абу-Даби. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Абу-Даби завершила работу 13-я по счету выставка оборонного вооружения IDEX-2017, длившаяся четыре дня.

Как сообщает командированный в ОАЭ корреспондент Report, на выставке приняли участие более 1200 компаний из около 60 стран мира.

За время проведения выставки компаниями был заключен 21 контракт общей суммой более 1,4 млрд долларов.

Азербайджан впервые принял участие на этой выставке в 2011 году, представив стенд министерства оборонной промышленности. В этом году Азербайджан был представлен делегацией, в которую вошли министр обороны Закир Гасанов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев, а также советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов.