В 2024 году на обеспечение военнослужащих жильем из госбюджета выделено 35 млн манатов

В 2024 году на обеспечение военнослужащих жильем из госбюджета выделено 35 млн манатов

В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год выделено 3492,9 млн манатов на специальные оборонные проекты и мероприятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, в рамках мер по усилению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии, проводимых в соответствии с указом президента Азербайджана от 28 декабря 2011 года, из госбюджета 2024 года выделено 35 млн манатов на расходы, связанные с обеспечением военнослужащих жильем.

За счет этих средств приобретено в общей сложности 512 полностью отремонтированных квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства. Оформлена передача этих квартир в собственность военнослужащих.

Расходы ведомств и организаций, финансируемых из раздела обороны и национальной безопасности госбюджета на 2024 год, за счет дополнительно поступивших средств сверх выделенных из госбюджета ассигнований (внебюджетные расходы) составили 21,7 млн манатов. Это на 5 млн манатов или на 29,9% больше по сравнению с 2023 годом.