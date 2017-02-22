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    В 2016 году Азербайджан закупил у Беларуси оружия на 170 млн долларов

    SIPRI: Азербайджан в числе основных клиентов белорусского оружия

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году Азербайджан закупил у Беларуси оружия на 170 млн долларов.

    Как сообщает Report, информация об этом содержится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

    Отмечается, что Азербайджан находится в числе основных клиентов белорусского оружия. Первое место в списке занимает Китай. Вооружение в Республике Беларусь приобретали также Йемен, Ирак и Ангола.

    Беларусь находится на 18-й строчке, экспортировав за указанный период оружия на 625 млн долларов. В структуре экспорта основных видов вооружений приводятся самолеты, системы ПВО, бронетехника, ракетное и артиллерийское вооружение. 

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