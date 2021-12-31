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Увеличилось количество покупателей беспилотников "Байрактар"

Увеличилось количество покупателей беспилотников "Байрактар" Увеличилось количество стран, закупающих турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, сыгравшие важную роль во Второй карабахской войне.
Армия
31 декабря 2021 г. 21:18
Увеличилось количество покупателей беспилотников Байрактар

Увеличилось количество стран, закупающих турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, сыгравшие важную роль во Второй карабахской войне.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, после Азербайджана БПЛА экспортируются в Украину, Польшу, Марокко, Эфиопию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Туркменистан, Тунис, Ливию, Ирак и Сирию.

Кроме того, в них заинтересованы Венгрия, Сербия, Нигерия, Ангола, Катар и Албания.

Следует отметить, что первым покупателем БПЛА стал Азербайджан, сыгравший важную роль в достижении победы в 44-дневной Отечественной войне.

В настоящее время ведется разработка беспилотника Bayraktar TB3, который может взлетать и приземляться как с взлетно-посадочной полосы, так и с палуб боевых кораблей.

В целом по итогам 2021 года общий объем экспорта турецкой оборонной промышленности достиг рекордного уровня. 228 турецких товаров военного назначения поставлены в 170 стран мира. Наряду с Bayraktar TB2 продолжались поставки оперативно-тактических ударных беспилотников Anka, а также вооруженных квадрокоптеров Kargu. Проведены успешные испытания переносных дронов-камикадзе Alpagu с искусственным интеллектом. Началось тестирование ударных квадракоптеров Boyga.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində mühüm rol oynamış “Bayraktar” PUA-larının alıcılarının sayı artıb

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