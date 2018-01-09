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    Увеличена численность азербайджанских миротворцев в Афганистане - ВИДЕО

    В ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской армии из 70 военнослужащих отправлена в Афганистан© Mod.gov.az

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской армии, состоящая из 70 военнослужащих, 9-го января отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии НАТО "Решительная поддержка".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С учетом важности обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, НАТО обратилась к странам-членам и странам-партнерам Альянса в связи с увеличением количества сил в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

    Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами господин Ильхам Алиев в своем выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 ноября 2017 года сделал заявление об увеличении числа азербайджанских миротворцев с 2018 года.

    С этой целью Милли Меджлис 29-го декабря 2017-го года внес изменения в Постановление "О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО".

    В связи с увеличением численности азербайджанского миротворческого контингента министерством обороны Азербайджана во взаимодействии с соответствующими государственными структурами страны и командованием НАТО выполнены все необходимые процедуры.

    Таким образом, с целью обеспечения международного мира и поддержки партнеров с 2018-го года в целом число азербайджанских миротворцев увеличено с 94-х до 120-ти военнослужащих, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии "Решительная поддержка", а также 2-х военных врачей.

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