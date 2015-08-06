Утверждены уставные капиталы военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил уставные капиталы военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского. Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно документу, обучение в обеих лицеях бесплатное. В этих лицеях запрещено создание политических партий и религиозных структур. Язык обучения в лицеях - государственный азербайджанский язык.

В обеих лицеях срок обучения 3 года и охватывает общее среднее (9-й класс), полное среднее (10-110-е классы) образование. В лицеях количество курсантов в классах должно быть не менее 20 человек. Если количество курсантов в одном классе не достигает 20 человек, разрешается создать данный класс с существующим количеством курсантов. При соблюдении требований действующего законодательства в лицеях количество курсантов в одном классе не может превышать 30 человек.

Право выпускников лицеев получить образование в любом высшем или средне-специализированном образовательном учреждении не ограничено.

В оба лицея принимаются ученики 9-х классов, которым до 15 сентября исполняется 14 лет, и мальчики, окончившие 8 классов, которым исполнилось 16 лет.

Курсанты исключаются из лицея в следующих случаях:

по желанию родителей или законных представителей или самих курсантов;

по состоянию здоровья (согласно решению военно-врачебной комиссии);

при неуспеваемости в учебе;

за неучастие по любой причине в более 30% уроков или сборов за один учебный год;

за недисциплинированность;

ха несоответствие требованиям, установленным законом для военнослужащих.

Прием и восстановление исключенного из лицея курсанта запрещено.

Курсанты, исключенные из лицея по причине недисциплинированности, больше не принимаются в учебные учреждения министерства обороны.

Начальники обеих лицеев будут назначаться на должность и увольняться президентом Азербайджанской республики.