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    Утверждены уставные капиталы военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского

    Начальники обеих лицеев будут назначаться на должность и увольняться президентом Азербайджанской республики

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил уставные капиталы военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского. Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде. 

    Согласно документу, обучение в обеих лицеях бесплатное. В этих лицеях запрещено создание политических партий и религиозных структур. Язык обучения в лицеях - государственный азербайджанский язык. 

    В обеих лицеях срок обучения 3 года и охватывает общее среднее (9-й класс), полное среднее (10-110-е классы) образование. В лицеях количество курсантов в классах должно быть не менее 20 человек. Если количество курсантов в одном классе не достигает 20 человек, разрешается создать данный класс с существующим количеством курсантов. При соблюдении требований действующего законодательства в лицеях количество курсантов в одном классе не может превышать 30 человек. 

    Право выпускников лицеев получить образование в любом высшем или средне-специализированном образовательном учреждении не ограничено.

    В оба лицея принимаются ученики 9-х классов, которым до 15 сентября исполняется 14 лет, и мальчики, окончившие 8 классов, которым исполнилось 16 лет. 

    Курсанты исключаются из лицея в следующих случаях: 

    по желанию родителей или законных представителей или самих курсантов;

    по состоянию здоровья (согласно решению военно-врачебной комиссии);

    при неуспеваемости в учебе;

    за неучастие по любой причине в более 30% уроков или сборов за один учебный год;

    за недисциплинированность;

    ха несоответствие требованиям, установленным законом для военнослужащих.

    Прием и восстановление исключенного из лицея курсанта запрещено.

    Курсанты, исключенные из лицея по причине недисциплинированности, больше не принимаются в учебные учреждения министерства обороны.  

    Начальники обеих лицеев будут назначаться на должность и увольняться президентом Азербайджанской республики.

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