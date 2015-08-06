Утверждены уставные капиталы военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил уставные капиталы военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского. Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.
Согласно документу, обучение в обеих лицеях бесплатное. В этих лицеях запрещено создание политических партий и религиозных структур. Язык обучения в лицеях - государственный азербайджанский язык.
В обеих лицеях срок обучения 3 года и охватывает общее среднее (9-й класс), полное среднее (10-110-е классы) образование. В лицеях количество курсантов в классах должно быть не менее 20 человек. Если количество курсантов в одном классе не достигает 20 человек, разрешается создать данный класс с существующим количеством курсантов. При соблюдении требований действующего законодательства в лицеях количество курсантов в одном классе не может превышать 30 человек.
Право выпускников лицеев получить образование в любом высшем или средне-специализированном образовательном учреждении не ограничено.
В оба лицея принимаются ученики 9-х классов, которым до 15 сентября исполняется 14 лет, и мальчики, окончившие 8 классов, которым исполнилось 16 лет.
Курсанты исключаются из лицея в следующих случаях:
по желанию родителей или законных представителей или самих курсантов;
по состоянию здоровья (согласно решению военно-врачебной комиссии);
при неуспеваемости в учебе;
за неучастие по любой причине в более 30% уроков или сборов за один учебный год;
за недисциплинированность;
ха несоответствие требованиям, установленным законом для военнослужащих.
Прием и восстановление исключенного из лицея курсанта запрещено.
Курсанты, исключенные из лицея по причине недисциплинированности, больше не принимаются в учебные учреждения министерства обороны.
Начальники обеих лицеев будут назначаться на должность и увольняться президентом Азербайджанской республики.
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