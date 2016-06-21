Утвержден состав Центральной призывной комиссии по призыву на срочную действительную военную службу - СПИСОК

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил состав Центральной призывной комиссии по призыву на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики и "Количественное распределение призывников на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2016 года".

Как сообщает Report, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, министерству внутренних дел, министерству здравоохранения, министерству транспорта, министерству финансов и органам местных исполнительных властей поручено проведение предусмотренных законодательством мероприятий для обеспечения призыва граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2016 года.

Председателем Центральной призывной комиссии по призыву граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу является начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов.

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев назначен заместителем председателя.

Членами комиссии избраны замминистра здравоохранения Аббас Велибеков, замминистра внутренних дел Орудж Залов, замминистра по чрезвычайным ситуациям Рагим Лятифов, заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев, заместитель начальника Государственной пограничной службы Азад Алекберов и заместитель начальника Особой службы государственной охраны Ниязи Гаджиев.