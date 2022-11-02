Член Совета: Установленные Арменией мины представляют серьезную угрозу для жизни людей

Противотанковые и противопехотные мины, установленные Арменией в период оккупации на освобожденных территориях Азербайджана, в настоящее время представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей

Противотанковые и противопехотные мины, установленные Арменией в период оккупации на освобожденных территориях Азербайджана, в настоящее время представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.

Как сообщает Report, об этом заявил член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азер Аллахверянов во время выступления на конференции ”Объединим усилия во имя Азербайджана без мин“.

Он отметил, что НПО, действующие в стране, неоднократно обращались с заявлениями и призывами к международному сообществу положить конец этой ситуации.

A.Аллахверянов отметил, что существующая на освобожденных территориях минная проблема не только замедлила возвращение вынужденных переселенцев на родину, но и унесла жизни многих людей или привела к пожизненной инвалидности.