Установлена компания-производитель армянского БПЛА, перехваченного сегодня ВС Азербайджана в Кяльбаджаре

Установлена компания-производитель ударного БПЛА армянских ВС, перехваченного с применением специальных средств подразделениями азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

Установлена компания-производитель ударного БПЛА армянских ВС, перехваченного с применением специальных средств подразделениями азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

Как сообщает Report , устройство является разработкой американской компании Micro Aerial Projects, которая в основном предоставляет современные картографические решения.

На официальной странице производителя указано, что БПЛА предназначены исключительно для гражданских, в том числе научных целей. Это означает, что армянская сторона закупает простые и дешевые устройства, а затем кустарным методом оборудует их средствами военного назначения.

Такие усилия противоположной стороны не могут не стать объектом насмешек. Таким образом, применение непрофессионального "оружия" против азербайджанской армии, оснащенной самыми передовыми средствами мировой военной промышленности, следует рассматривать, по крайней мере, как гарантию провала.

В данном случае американская компания также должна понимать свою ответственность. Так как каждый производитель должен следить за тем, кому продается его продукция, как она используется в дальнейшем, и нести за это ответственность.