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Успешно завершилась экспедиция "Вечно живой Главнокомандующий" Азербайджанской Армии - ВИДЕО

Успешно завершилась экспедиция "Вечно живой Главнокомандующий"

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова во всех видах войск Азербайджанской Армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях, соединениях, специальных военно-учебных заведениях проведен ряд мероприятий в связи с днем поминовения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно соответствующему приказу министра обороны в рамках мероприятий была организована экспедиция военных альпинистов "Вечно живой Главнокомандующий".

В ходе экспедиции военные альпинисты полковник-лейтенант Зал Набиев и старший лейтенант Ульви Мамедли, поднимаясь на вторую самую высокую вершину хребта Больших Кавказских гор "Шахдаг" (4243 м) и "Гейдар Алиев" (3763 м), которые находятся на территории нашей республики, развеяли там флаги Азербайджанской Армии и Военно-воздушных сил.

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