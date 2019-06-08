Успешно проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО - ВИДЕО

В Баку в рамках Программы концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведена самооценка 2-го уровня (SEL-2) по "Воспрещению действий в море" с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, объявленной в Объединение совместных сил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

Основная цель SEL-2 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, объявленной в Объединение совместных сил, со стандартами Североатлантического альянса. Проведенное учение в то же время является подготовкой к оценке НАТО 2-го уровня (NEL-2), которая состоится в 2020 году.