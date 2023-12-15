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Уничтожены мины и неразорвавшиеся боеприпасы, обнаруженные на освобожденных территориях

Уничтожены мины и неразорвавшиеся боеприпасы, обнаруженные на освобожденных территориях В результате деятельности инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии с 1 по 12 декабря этого года полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 134 гектаров земли на освобожденных территориях.
Армия
15 декабря 2023 г. 16:24
Уничтожены мины и неразорвавшиеся боеприпасы, обнаруженные на освобожденных территориях

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии с 1 по 12 декабря этого года полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 134 гектаров земли на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Также в целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, в указанный период было расчищено от снега 1 069 м дорог, инженерно-саперными подразделениями проложено 260 м новых путей обеспечения.

В 2023 году, в целом, на 6 863 гектарах земли на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии обнаружены и обезврежены 234 единицы противопехотных, 706 единиц противотанковых мин и 1 405 единиц неразорвавшихся боеприпасов. Расчищено от снега 1730 м дорог, проложено 13 660 м новых путей обеспечения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, была уничтожена методами подрыва и сжигания в учебном центре "Гёдекбурун" Агдеринского района.

Журналисты понаблюдали за процессом уничтожения мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan mina və partlamamış sursatlar məhv edilib

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