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Уничтожено до 450 человек живой силы армянских вооруженных формирований

Уничтожено до 450 человек живой силы армянских вооруженных формирований 18:17 С полуночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
Армия
15 сентября 2022 г. 18:25
Уничтожено до 450 человек живой силы армянских вооруженных формирований

С полуночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

По информации Report, в ходе решительных ответных мер Азербайджанской Армии было уничтожено до 450 человек живой силы противника.

В рамках операции в направлении Горисского района и населенного пункта Новрузлу (Кахнут) были уничтожены принадлежавшие ВС Армении 2 радара С-300 5Н63 ИИР, 3 пусковые установки С-300 5P85 БГ, в направлении Басаркечарского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни) 2 радара С-125 РТС-125, большое количество живой силы, есть раненые. В данном направлении была разгромлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника. В данном направлении была разгромлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника.

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    Версия на английском языке Up to 450 servicemen of Armenia eliminated
    Версия на азербайджанском языке Ermənistanın 450 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib

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