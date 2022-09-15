Уничтожено до 450 человек живой силы армянских вооруженных формирований

18:17 С полуночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

С полуночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

По информации Report, в ходе решительных ответных мер Азербайджанской Армии было уничтожено до 450 человек живой силы противника.

В рамках операции в направлении Горисского района и населенного пункта Новрузлу (Кахнут) были уничтожены принадлежавшие ВС Армении 2 радара С-300 5Н63 ИИР, 3 пусковые установки С-300 5P85 БГ, в направлении Басаркечарского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни) 2 радара С-125 РТС-125, большое количество живой силы, есть раненые. В данном направлении была разгромлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника. В данном направлении была разгромлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника.