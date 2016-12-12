Уничтожен очередной принадлежащий Армении беспилотный летательный аппарат

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, вечером 12 декабря в направлении села Талыш подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями наших Вооруженных сил.

Это второй вражеский беспилотный летательный аппарат, уничтоженный за день Вооруженными силами Азербайджана.