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Умер участник Отечественной войны

Умер участник Отечественной войны Ниязи Ибрагимли был женат, у него остался ребенок
Армия
16 мая 2021 г. 11:05
Умер участник Отечественной войны
Ниязи Ибрагим
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Скончался участник Отечественной войны Ниязи Гюндуз оглы Ибрагимли.

Как сообщает Report, Ниязи Ибрагимли 1993 г.р. скончался 14 мая.

После Второй Карабахской войны в связи с возникшими проблемами с сердцем он проходил лечение. 14 мая у Н.Ибрагимли вновь появились боли в сердце, он был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей спасти жизнь Н.Ибрагимли не удалось.

Отметим, что с началом Отечественной войны Ниязи Ибрагимли добровольно вступил в ряды армии.

Н.Ибрагимли был женат, у него остался ребенок.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi iştirakçısı vəfat edib

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