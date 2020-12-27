Улучшается обеспечение войск Азербайджана на освобожденных территориях

По поручению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева принимаются неотложные меры по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территори

По поручению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева принимаются неотложные меры по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего, который постоянно проявляет внимание и заботу о военнослужащих, с целью размещения, питания и бытового обслуживания личного состава Азербайджанской Армии, проходящего службу на территории, которая, находясь около 30 лет под оккупацией, была разорена и заминирована противником, а инфраструктура была разрушена, закуплены оснащенные самым современным оборудованием различные комплексы модульного типа, предусмотренные для применения в полевых условиях.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства осмотрели мобильные объекты модульного типа, закупленные для подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Было доложено, что для личного состава, несущего службу в освобожденных населенных пунктах, в горных местностях, на труднопроходимых высотах и в суровых климатических условиях, будут установлены контейнеры и палатки различных размеров, в которых имеются общежития, столовые, отдельные кухни и посудомоечные помещения, а также оружейные комнаты и малоразмерные совмещенные банно-санитарные узлы.

Было сообщено, что благодаря закупленному новому мобильному оборудованию личный состав постоянно будет обеспечен горячим питанием и бытовыми услугами.

Отмечалось, что для воинских частей, в которых личный состав размещен компактно, устанавливаются мобильные модульные комплексы с ещё большими возможностями, организуются банно-прачечные услуги. Соответствующие мероприятия по прокладке новых дорог, линий электропередачи, водо- и газопроводов к воинским частям, позициям и постам на освобожденных территориях, а также по организации боевого дежурства и службы войск продолжаются согласно плану.

До строительства стационарных медицинских пунктов на различных направлениях действуют мобильные полевые госпитали в целях обеспечения защиты здоровья военнослужащих.