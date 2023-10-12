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Укрепляется материально-техническая база МЧС в Карабахе и Восточном Зангезуре

Укрепляется материально-техническая база МЧС в Карабахе и Восточном Зангезуре 09:44 При особом внимании и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева предпринимаются серьезные шаги по оснащению действующих в Карабахе и Восточном Зангезуре учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также воинской части самым
Армия
12 октября 2023 г. 10:17
Укрепляется материально-техническая база МЧС в Карабахе и Восточном Зангезуре

При особом внимании и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева предпринимаются серьезные шаги по оснащению действующих в Карабахе и Восточном Зангезуре подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также воинской части самым современным оборудованием и средствами, укреплению их материально-технической базы.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаладдина Гейдарова, опубликованной в официальной прессе.

По его словам, в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева деятельность профильных структур министерства организована таким образом, чтобы обеспечить своевременное оповещение о возможных чрезвычайных ситуациях на освобожденных от оккупации территориях и оперативное устранение их последствий.

"Начиная с января 2021 года, силы МЧС принимают активное участие в операциях по разминированию территорий Агдамского и Физулинского районов. Для ускорения этой работы создана воинская часть Службы спасения особого риска МЧС".

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Версия на азербайджанском языке FHN-in Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı qurumlarının və hərbi hissəsinin maddi-texniki bazası gücləndirilir

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