Укрепляется материально-техническая база МЧС в Карабахе и Восточном Зангезуре

09:44 При особом внимании и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева предпринимаются серьезные шаги по оснащению действующих в Карабахе и Восточном Зангезуре учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также воинской части самым

При особом внимании и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева предпринимаются серьезные шаги по оснащению действующих в Карабахе и Восточном Зангезуре подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также воинской части самым современным оборудованием и средствами, укреплению их материально-технической базы.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаладдина Гейдарова, опубликованной в официальной прессе.

По его словам, в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева деятельность профильных структур министерства организована таким образом, чтобы обеспечить своевременное оповещение о возможных чрезвычайных ситуациях на освобожденных от оккупации территориях и оперативное устранение их последствий.

"Начиная с января 2021 года, силы МЧС принимают активное участие в операциях по разминированию территорий Агдамского и Физулинского районов. Для ускорения этой работы создана воинская часть Службы спасения особого риска МЧС".