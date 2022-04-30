Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается

В Донецкой области Украины, в целом, севернее Славянска, в направлении Изюма, ситуация остается напряженной.

В Донецкой области Украины, в целом, севернее Славянска, в направлении Изюма, ситуация остается напряженной. ВС России пытаются продвинуться и взять в окружение, бросив в бой большое количество личного состава и техники, но у них это не получается.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил офицер ВС Украины, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

Он отметил, что, несмотря на очень активное применение артиллерии и попытки применения авиации, российские вооруженные силы терпят неудачу:

"Наши силы ПВО научились справляться с их самолетами и вертолетами на любой высоте. Буквально вчера "Стингер" сбил ДЗРК российский вертолет Ка-52. Прошло два месяца с начала войны, но как видите, противнику не удалось добиться ни одной из своих целей здесь, на Донбассе. Украинская армия находится в состоянии повышенной боевой готовности, ведет активные боевые действия, отбивая атаки противника и нанося противнику большие потери в живой силе и технике".

Кочевенко подчеркнул, что каждый день уничтожается несколько единиц российской военной техники — танков, вертолетов и др.

"Они каждый раз атакуют, потому что у них много этой техники, но потери у противника большие. Конечно, у нас тоже есть потери. Но не так много. У нашей армии высокий уровень боевого духа и боеспособности", - добавил Кочевенко.