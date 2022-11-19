Украинский офицер: В Херсоне выявлены российские диверсионные группы

Обнаружение и захват трех российских диверсионных групп в освобожденном Херсоне официально подтверждено. Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил офицер украинской армии, пожелавший остаться неназванным. "В Херсоне проводится работа по зах

Обнаружение и захват трех российских диверсионных групп в освобожденном Херсоне официально подтверждены.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил офицер украинской армии, пожелавший остаться неназванным.

"В Херсоне проводится работа по захвату диверсионных групп. Есть сообщения о захвате нескольких групп после освобождения Херсона. Возможно, украинская разведка захватила больше групп, но информация об этом не разглашается. Официально подтвержден захват трех групп. Также имеются сведения, что группа российских военнослужащих, не сумевшая вовремя переправиться через реку, пыталась покинуть район в гражданской одежде", - сказал украинский военный.

По его словам, российские войска без боя оставили город Херсон и перешли на левый берег Днепра, а сейчас они отступили на расстояние 10-15 км от Днепра, чтобы не быть мишенью для ударов украинской артиллерии:

"В распоряжении украинской армии имеются ракетные комплексы HIMARS, отличающиеся высокой точностью. Это позволяет наносить удары вглубь позиций противника. В этих условиях российские войска пытаются укрепиться в поселке Мелитополь Запорожской области. Кроме того, большое количество российских солдат было переброшено в Мариуполь. Тем самым россияне пытаются удержать хотя бы Мариуполь и Мелитополь" - добавил офицер.