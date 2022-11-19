О нас

Украинский офицер: В Херсоне выявлены российские диверсионные группы

Украинский офицер: В Херсоне выявлены российские диверсионные группы Обнаружение и захват трех российских диверсионных групп в освобожденном Херсоне официально подтверждено. Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил офицер украинской армии, пожелавший остаться неназванным. "В Херсоне проводится работа по зах
Армия
19 ноября 2022 г. 16:19
Украинский офицер: В Херсоне выявлены российские диверсионные группы

Обнаружение и захват трех российских диверсионных групп в освобожденном Херсоне официально подтверждены.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил офицер украинской армии, пожелавший остаться неназванным.

"В Херсоне проводится работа по захвату диверсионных групп. Есть сообщения о захвате нескольких групп после освобождения Херсона. Возможно, украинская разведка захватила больше групп, но информация об этом не разглашается. Официально подтвержден захват трех групп. Также имеются сведения, что группа российских военнослужащих, не сумевшая вовремя переправиться через реку, пыталась покинуть район в гражданской одежде", - сказал украинский военный.

По его словам, российские войска без боя оставили город Херсон и перешли на левый берег Днепра, а сейчас они отступили на расстояние 10-15 км от Днепра, чтобы не быть мишенью для ударов украинской артиллерии:

"В распоряжении украинской армии имеются ракетные комплексы HIMARS, отличающиеся высокой точностью. Это позволяет наносить удары вглубь позиций противника. В этих условиях российские войска пытаются укрепиться в поселке Мелитополь Запорожской области. Кроме того, большое количество российских солдат было переброшено в Мариуполь. Тем самым россияне пытаются удержать хотя бы Мариуполь и Мелитополь" - добавил офицер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian officer: Russian sabotage groups discovered in Kherson
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı zabit: "Xersonda Rusiya diversiya qrupları aşkarlanıb"

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi