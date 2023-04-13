Украинский комментатор: За провокацию на границе ответственность должна нести не только Армения, но и Иран

За последнюю провокацию на границе ответственность должна нести не только Армения, но и Иран, подстрекающий Ереван.
Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил украинский политический и военный комментатор, офицер Вооруженных сил Украины Тарас Березовец.
По его словам, информация о возможном использования Арменией иранских БПЛА во время последней провокации, в результате которой были убиты трое азербайджанских военнослужащих, не может не вызывать беспокойства:
"Официальный Тегеран пытается развивать свои военные программы даже находясь под западными санкциями. Явным подтверждением тому являются поставки Ираном беспилотников в Россию. Если будет доказано, что Армения использует БПЛА иранского производства, против нее могут быть применены санкции. Поскольку сотрудничество с террористическим режимом Тегерана не может оставаться безнаказанным".
Комментатор отметил, что попытки Ирана вмешаться в отношения между двумя суверенными странами Южного Кавказа свидетельствуют о потере престижа этой страны: "Похоже, что иранские "муллы" пытаются любыми способами повлиять на конфликты в Европе. Это касается и российско-украинской войны, и попыток создать новый очаг конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ответственность за последнее обострение на границе должна нести не только Армения, виновная в инциденте, но и Иран, который подстрекает Ереван. Ситуация требует вмешательства международного сообщества, вопрос должен быть рассмотрен в Совете Безопасности ООН и ОБСЕ".