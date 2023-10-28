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Украинский командир азербайджанского происхождения: Защищать свою страну - мой гражданский долг

Украинский командир азербайджанского происхождения: Защищать свою страну - мой гражданский долг Командир артиллерийской батареи специального назначения Гуламов Теймур Эмин оглы, родился и вырос в Украине, однако корнями является выходцем из Астаринского района Азербайджана. Его батарея в настоящее время выполняет наиболее решающие задачи в направлен
Армия
28 октября 2023 г. 13:34
Украинский командир азербайджанского происхождения: Защищать свою страну - мой гражданский долг

Командир артиллерийской батареи специального назначения с азербайджанскими корнями Теймур Гуламов родился и вырос в Украине. Его отец - выходец из Астаринского района Азербайджана.

Теймур рассказал о своей службе Восточноевропейскому бюро Report, которое в данный момент находится в Донбассе.

По словам Т. Гуламова, его батарея в настоящее время выполняет важные задачи в направлении города Бахмут Донецкой области.

Как рассказал командир батареи, он служил в самых горячих точках фронта, в Бахмутском направлении его батарея находится уже около года.

" Враг пришел оккупировать наши земли. Защищать Украину – мой долг. Я родился здесь, являюсь гражданином этой страны. У Азербайджана и Украины была общая беда, с которой Азербайджану удалось справиться. Я верю, что и Украина сможет это сделать", - сказал Гуламов.

Он рассказал, что недавно основал благотворительный фонд "Надежда Украины": "Целью фонда является оказание помощи в восстановлении домов, пострадавших в результате агрессии против Украины. Речь идет о Буче, Гостомеле и других городах. Мы видели разрушенные в результате войны здания, видели, что людям было негде жить, поэтому решили помочь в восстановлении городов".

Бойцы бригады Гуламова рассказывают, что им удалось добиться значительных успехов в Бахмутском направлении. “Благодаря нашему командиру мы добились хороших результатов в нашем направлении. Он прекрасно справляется со своими обязанностями”, - сказали они.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani commander of Ukrainian presidential brigade: When the enemy was trying to break through the flanks, we repelled them 
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna prezidenti briqadasının azərbaycanlı komandiri: "Cinahlardan keçməyə çalışan düşməni geri oturtduq" - REPORTAJ

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