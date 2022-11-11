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Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне

Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне Иран наравне с Россией должен быть привлечен к ответственности в войне на территории Украины.
Армия
11 ноября 2022 г. 12:31
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне

Украина приложит все силы, чтобы наравне с Россией привлечь Иран к ответственности за войну, которая ведется на ее территории.

Как передает Report, об этом заявил депутат от правящей партии Украины "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Иран фактически участвует в войне с Украиной на стороне России, предоставляя ей дроны-камикадзе", - заявил он, добавив, что подтверждением этому могут служить данные разведок и спецслужб США, Британии и других стран.

Депутат отметил, что украинские бойцы, которые сбивают эти дроны также свидетельствуют, что БПЛА "Герань 2" имеют иранские запчасти, о чем свидетельствуют надписи на них.

По его словам, помимо предоставления России оружия для войны в Украине, Иран еще закупает у России краденое украинское зерно.

"Однозначно, эта страна фактически выступает на стороне РФ в этой войне, даже если напрямую не участвует в боевых действиях на территории Украины. Поэтому обязательно нужно привлечь к ответственности как правительство РФ, так и руководителей тех стран, которые поставляют России оружие и другие средства, которыми она уничтожает украинцев, инфраструктуру нашей страны, и тем самым нарушает все нормы международного права", - заключил Ю.Камельчук.

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Версия на английском языке MP: Iran should also be held responsible for war in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ukrayna ərazisində aparılan müharibəyə görə İran da məsuliyyətə cəlb edilməlidir"

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