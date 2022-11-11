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Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции Тегеран несет полную ответственность за ухудшение отношений с Киевом и сознательно помогает Москве продолжать агрессию против нашей страны и убивать наших людей. Мы уже отозвали аккредитацию иранского посла. Если это не уразумит Тегеран - дальше будут при
Армия
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции

Тегеран несет полную ответственность за ухудшение отношений с Киевом и сознательно помогает Москве продолжать агрессию против нашей страны и убивать наших людей. Мы уже отозвали аккредитацию иранского посла. Если это не уразумит Тегеран - дальше будут применены экономические санкции.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии ”Слуга народа“ Валерий Колюх.

По его словам, иранскими беспилотными аппаратами Россия открыто компенсирует острую нехватку ракетного вооружения и пытается запугать мирное население:

"Вступление в игру таких иранских БПЛА, как Shahed-131, Shahed-136, Mohajer-6 создало некоторый психологический эффект - звук "мопеда" однозначно стал визитной карточкой этого оружия и вызывает неприятные эмоции среди гражданского населения Украины".

В. Колюх отметил, что Украина не намерена толерантно относиться к пособникам агрессора:

"Использование Россией иранских БПЛА в последних атаках на Киев, Одессу, Днепр, Николаев, Запорожье и другие города Украины сыграло определенную роль в антигуманной политике Москвы по лишению нашего государства, нашего общества электроэнергии в зимний период. Да, частично наша энергетическая инфраструктура была подвержена ударам как и иранскими беспилотниками, так и российскими крылатыми, и баллистическими ракетами. Мы не собираемся толерантно относиться к пособникам агрессора".

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Версия на английском языке Ukrainian MP: If Iran continues to help aggression, economic sanctions will be applied

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