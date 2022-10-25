Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны

Конгресс азербайджанцев Днепропетровской области является одной из крупнейших диаспор, действующих на территории Украины. События последних 8 месяцев показывают, что проживающие в Украине азербайджанцы плечом к плечу с украинским народом встали на защиту

Конгресс азербайджанцев Днепропетровской области является одной из крупнейших диаспор, действующих на территории Украины. События последних 8 месяцев показывают, что проживающие в Украине азербайджанцы плечом к плечу с украинским народом встали на защиту страны.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Днепропетровской области, военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Курячий.

"Так получилось, что 30 лет назад кому-то пришлось покинуть Азербайджан и переехать в Украину, и эти люди стали полноправными членами украинского общества, гражданами Украины. Они делят с нами и радость, и горе. И нынешняя боль - это боль, которую мы переживаем вместе. После вторжения России в Украину в 2014 году, особенно после начала полномасштабной войны в 2022 году, азербайджанская диаспора в Днепропетровской области встала плечом к плечу с украинским народом", - заявил он.

M. Курячий отметил, что некоторые из них ушли на фронт добровольцами, и, к сожалению, некоторые из них погибли: "Они - наши герои. Имена этих героев высечены золотыми буквами в истории Украины. По сути, это народная война. А победить народ невозможно. Те, кто не мог держать оружие, садились за руль и таким образом оказывали помощь. Они перевозили вынужденных переселенцев. Многие лишились жилья".

"Мы находимся в центре Украины и являемся “сердцем” этой страны. С первого дня войны Днепропетровск играл роль мощного гуманитарного, медицинского и военного центра. Враг обстреливает территорию нашей области. Южная часть области больше всего страдает от этих атак. В результате обстрела противником энергетических и густонаселенных гражданских объектов гибнут люди. Но Днепропетровск держится. Мы будем сопротивляться, потому что мы боремся за себя, за свою жизнь, за свою свободу, за свою Украину. Для этого нам просто нужно быть едиными. Я горжусь тем, что сегодня многонациональный украинский народ, в том числе наши азербайджанские братья, которые считают эту страну своей “второй Родиной”, сражаются плечом к плечу, поэтому я уверен, что мы обязательно победим", - заявил M. Курячий.