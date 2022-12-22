О нас

Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами

Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами В последние дни российская сторона посредством иранских дронов интенсивно атакует Киевскую область Украины.
Армия
22 декабря 2022 г. 12:44
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами

В последние дни российская сторона посредством иранских дронов интенсивно атакует Киевскую область Украины.

Основной целью атак стал Обуховский район, который считается стратегическим. В районе практически прекращено снабжение поселков и деревень электричеством и интернетом. Население района в основном пользуются мини-генераторами.

Руководитель военной администрации района Александр Гомон в беседе с восточноевропейским бюро Report сообщил, что после вчерашних и позавчерашних атак в населенных пунктах Обуховского района ведутся восстановительные работы.

"Мы восстановим все территории. Хотя атаки последних месяцев нанесли большой урон району, мы все восстановим. Мы народ-победитель и одержим победу в этой войне. Выражаем благодарность иностранным партнерам, помогающим нам в восстановительных работах. В результате последней атаки урон нанесен более 20 частным и многоквартирным домам. Есть жители, получившие контузию, легкие травмы. Наши люди уже привыкли к этому, поэтому прячутся, как только слышат сигнал воздушной тревоги", - отметил он.

Отметим, что в атаках на Киев применяются иранские дроны типа "Шахид 136" и "Можахер".

Report представляет фоторепортаж с места событий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоUkrainian settlements destroyed by Iranian drones
Версия на азербайджанском языке Фотоİran dronlarının viran qoyduğu Ukrayna qəsəbələri - FOTOREPORTAJ

Самое важное

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi