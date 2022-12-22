Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами

В последние дни российская сторона посредством иранских дронов интенсивно атакует Киевскую область Украины.

В последние дни российская сторона посредством иранских дронов интенсивно атакует Киевскую область Украины.

Основной целью атак стал Обуховский район, который считается стратегическим. В районе практически прекращено снабжение поселков и деревень электричеством и интернетом. Население района в основном пользуются мини-генераторами.

Руководитель военной администрации района Александр Гомон в беседе с восточноевропейским бюро Report сообщил, что после вчерашних и позавчерашних атак в населенных пунктах Обуховского района ведутся восстановительные работы.

"Мы восстановим все территории. Хотя атаки последних месяцев нанесли большой урон району, мы все восстановим. Мы народ-победитель и одержим победу в этой войне. Выражаем благодарность иностранным партнерам, помогающим нам в восстановительных работах. В результате последней атаки урон нанесен более 20 частным и многоквартирным домам. Есть жители, получившие контузию, легкие травмы. Наши люди уже привыкли к этому, поэтому прячутся, как только слышат сигнал воздушной тревоги", - отметил он.

Отметим, что в атаках на Киев применяются иранские дроны типа "Шахид 136" и "Можахер".



Report представляет фоторепортаж с места событий.