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Украина освободила еще два населенных пункта на Запорожском направлении - ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина освободила еще два населенных пункта на Запорожском направлении - ФОТОРЕПОРТАЖ Идут напряженные бои на Мелитопольском и Василеостровском направлениях Запорожской области Украины.
Армия
7 июля 2023 г. 13:40
Украина освободила еще два населенных пункта на Запорожском направлении - ФОТОРЕПОРТАЖ

Идут напряженные бои на Мелитопольском и Василеостровском направлениях Запорожской области Украины.

Сотрудник Report, командированный на Запорожский фронт, провел съемки в ходе одной из боевых операций во время контратаки. В рамках операции спецподразделения украинской армии уничтожили принадлежащую российской армии артиллерийскую установку "Буратино" и несколько систем "Град".

Командир дивизии Александр Таран сообщил восточноевропейскому бюро Report, что за последние несколько дней подразделения Вооруженных Сил Украины освободили 2 села:

"В настоящее время идут бои за 3 села. В армии высокий моральный дух. Мы сражаемся и продвигаемся каждый день. Нашей задачей на сегодняшний день было уничтожить установку “Буратино”. В засаде мы дождались прибытия установки на боевую позицию и уничтожили его 8 ракетами".

A.Таран поблагодарил азербайджанский народ за оказанную поддержку.

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Версия на английском языке ФотоUkraine liberates two more cities in Zaporizhzhia – PHOTOREPORTAGE 
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Zaporojye istiqamətində daha 2 məntəqəni azad edib - FOTOREPORTAJ

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