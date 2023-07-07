Украина освободила еще два населенных пункта на Запорожском направлении - ФОТОРЕПОРТАЖ

Идут напряженные бои на Мелитопольском и Василеостровском направлениях Запорожской области Украины.

Идут напряженные бои на Мелитопольском и Василеостровском направлениях Запорожской области Украины.

Сотрудник Report, командированный на Запорожский фронт, провел съемки в ходе одной из боевых операций во время контратаки. В рамках операции спецподразделения украинской армии уничтожили принадлежащую российской армии артиллерийскую установку "Буратино" и несколько систем "Град".

Командир дивизии Александр Таран сообщил восточноевропейскому бюро Report, что за последние несколько дней подразделения Вооруженных Сил Украины освободили 2 села:

"В настоящее время идут бои за 3 села. В армии высокий моральный дух. Мы сражаемся и продвигаемся каждый день. Нашей задачей на сегодняшний день было уничтожить установку “Буратино”. В засаде мы дождались прибытия установки на боевую позицию и уничтожили его 8 ракетами".

A.Таран поблагодарил азербайджанский народ за оказанную поддержку.