Украина намерена перенять опыт ANAMA

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Делегация, состоящая из представителей министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел Украины прибыла в Азербайджан для изучения опыта ANAMA в области обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов и по очистке мин.

Как сообщили Report в ANAMA, делегация, возглавляемая национальным сотрудником проектов ОБСЕ в Украине Антоном Шевченко, ознакомится с возможностями и потенциалом ANAMA на базах Горадиз и Гейгель. Затем в генштабе агентства состоится встреча с украинской делегацией.

Визит завершится 29 мая.