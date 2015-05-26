 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Украина намерена перенять опыт ANAMA

    Делегация из представителей минобороны, МВД и МЧС Украины прибыла в Азербайджан

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Делегация, состоящая из представителей министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел  Украины прибыла в Азербайджан для изучения опыта ANAMA в области обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов и по очистке мин.

    Как сообщили Report в ANAMA, делегация, возглавляемая национальным сотрудником проектов  ОБСЕ в Украине Антоном Шевченко, ознакомится с возможностями и потенциалом ANAMA на базах Горадиз и Гейгель. Затем в генштабе агентства состоится встреча с украинской делегацией.

    Визит завершится 29 мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi