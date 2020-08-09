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Учения “TurAZ Qartalı - 2020” продолжаются с участием вертолетов - ВИДЕО

Учения “TurAZ Qartalı - 2020” продолжаются с участием вертолетов - ВИДЕО Продолжается первый этап совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı - 2020” военно-воздушных сил Азербайджана и Турции
Армия
9 августа 2020 г. 15:41
Учения “TurAZ Qartalı - 2020” продолжаются с участием вертолетов - ВИДЕО

Продолжается первый этап совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı - 2020” военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Об этом Report передает со ссылкой на сайт Минобороны.

В районе учений проведены показательные учебные полеты вертолетов, приведенных в состояние полной боеготовности.  

В ходе учений военные пилоты выполнили задачи по пресечению действий условного противника, обнаружению и уничтожению его различных объектов, движущейся и неподвижной бронетехники, в том числе других внезапно появившихся целей.

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Версия на азербайджанском языке Фото“TurAZ Qartalı - 2020” təlimlərində helikopterlərin uçuşları keçirilib

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