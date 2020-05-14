Учения азербайджанской армии приводят в испуг военно-политическое руководство Армении

Проводимые азербайджанской армией широкомасштабные оперативно-тактические учения приводят в испуг военно-политическое руководство Армении.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Азербайджанская армия проводит учения в рамках международно признанных границ нашей страны, и здесь не может быть речи о нарушении требований международных документов. Еще раз заявляем, что Азербайджан вправе проводить учения в рамках своих границ с привлечением любого количества живой силы и различной боевой техники.

Ссылаясь на призыв Генерального секретаря ООН о соблюдении режима прекращения огня, хотим напомнить армянской стороне, что официальный Ереван должен в первую очередь выполнить требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН о выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Отметим, что регулярное проведение вооруженными силами Армении учений на оккупированных территориях Азербайджана, сокрытие от международных структур большого количества оружия, боеприпасов, боевой техники и др. является грубым нарушением официальным Ереваном норм и принципов международного права, в том числе основных требований Венского документа.

Хотим подчеркнуть, что подобная реакция страны-оккупанта Армении на предстоящие учения направлена на отвлечение от себя внимания мировой общественности и международных структур", - заявили в Минобороны.

Министерство обороны заявляет, что в случае попытки противника совершить какую-либо провокацию, азербайджанская армия незамедлительно и решительно пресечет действия армянской стороны.