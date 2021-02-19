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Учебные тренировки минометных батарей с боевой стрельбой продолжаются

Учебные тренировки минометных батарей с боевой стрельбой продолжаются Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой с расчетами минометных батарей.
Армия
19 февраля 2021 г. 17:42
Учебные тренировки минометных батарей с боевой стрельбой продолжаются

Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой с расчетами минометных батарей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.

Военнослужащие также отрабатывают задачи по поражению из минометов целей, расположенных на разных расстояниях.

Учебные тренировки продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMinaatan batareyalarının döyüş atışlı təlimləri davam edir

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