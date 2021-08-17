Участвующие в "Танковом биатлоне" азербайджанские танкисты проверили техническое состояние боевых машин

Команды-участницы соревнований по танковому биатлону, проводимых в рамках Армейских международных игр-2021, приняли и осмотрели танки, на которых будут выступать согласно жеребьевке.

Команды-участницы соревнований по танковому биатлону, проводимых в рамках Армейских международных игр-2021, приняли и осмотрели танки, на которых будут выступать согласно жеребьевке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Танкисты и группа технической поддержки проверили техническое состояние двигателей боевых машин, систем управления и связи.

Следует отметить, что 24 августа азербайджанские танкисты будут состязаться с танкистами из Беларуси, Казахстана и Сербии.

Соревнования продлятся до 4 сентября.