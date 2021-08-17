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Участвующие в "Танковом биатлоне" азербайджанские танкисты проверили техническое состояние боевых машин

Участвующие в "Танковом биатлоне" азербайджанские танкисты проверили техническое состояние боевых машин Команды-участницы соревнований по танковому биатлону, проводимых в рамках Армейских международных игр-2021, приняли и осмотрели танки, на которых будут выступать согласно жеребьевке.
Армия
17 августа 2021 г. 18:01
Участвующие в Танковом биатлоне азербайджанские танкисты проверили техническое состояние боевых машин

Команды-участницы соревнований по танковому биатлону, проводимых в рамках Армейских международных игр-2021, приняли и осмотрели танки, на которых будут выступать согласно жеребьевке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Танкисты и группа технической поддержки проверили техническое состояние двигателей боевых машин, систем управления и связи.

Следует отметить, что 24 августа азербайджанские танкисты будут состязаться с танкистами из Беларуси, Казахстана и Сербии.

Соревнования продлятся до 4 сентября.

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Версия на английском языке Azerbaijani tankers participating in "Tank Biathlon" check technical state of combat vehicles
Версия на азербайджанском языке “Tank biatlonu”nda iştirak edən Azərbaycan tankçıları döyüş maşınlarının texniki vəziyyətini yoxlayıb

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