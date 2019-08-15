Танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", завершили финальную подготовку

Азербайджанские танкисты, вышедшие в финал конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках Армейских международных игр-2019, завершили финальную подготовку.

Как сообщили Report в министерстве обороны, танковые экипажи и группы технической поддержки провели осмотр боевых машин, которые будут применены в финальной эстафете.

Азербайджанские танковые экипажи, проверив боевую технику, провели пристрелку штатного вооружения танка.

По итогам жеребьёвки, 17 августа азербайджанские танкисты в финальной эстафете в первом дивизионе будут состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.