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Танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", завершили финальную подготовку

Участники конкурса "Танковый биатлон" завершили финальную подготовку

Азербайджанские танкисты, вышедшие в финал конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках Армейских международных игр-2019, завершили финальную подготовку.

Как сообщили Report в министерстве обороны, танковые экипажи и группы технической поддержки провели осмотр боевых машин, которые будут применены в финальной эстафете.

Азербайджанские танковые экипажи, проверив боевую технику, провели пристрелку штатного вооружения танка.

По итогам жеребьёвки, 17 августа азербайджанские танкисты в финальной эстафете в первом дивизионе будут состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.

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