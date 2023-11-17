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Участникам международных учений Doğu Akdeniz-2023 представлен брифинг

Участникам международных учений Doğu Akdeniz-2023 представлен брифинг 17 ноября участникам международных учений Doğu Akdeniz-2023, проводимых в городе Мармарис Турецкой Республики, был представлен брифинг.
Армия
17 ноября 2023 г. 14:39
Участникам международных учений Doğu Akdeniz-2023 представлен брифинг

17 ноября участникам международных учений Doğu Akdeniz-2023, проводимых в городе Мармарис Турецкой Республики, был представлен брифинг.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На брифинге была представлена информация о цели и территории проведения учений, а также о сценарии, поставленных задачах и мероприятиях, предстоящих к выполнению в рамках учений.

В учениях с участием группы личного состава отряда специального назначения Военно-морских сил Азербайджана будут выполнены задачи по различным эпизодам.

Отметим, что международные учения продлятся до 25 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının Türkiyədə qatıldığı beynəlxalq təlimlə bağlı brifinq keçirilib

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