Минобороны: Родителям запрещено участвовать в церемонии Военной присяги

Просьба согражданам отнестись к этому решению с пониманием

9 августа в учебных частях и подразделениях Азербайджанской армии состоится церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Согласно соответствующему решению оперативного штаба при Кабинете министров о борьбе с коронавирусной инфекцией, в целях обеспечения безопасности военнослужащих Азербайджанской армии и предупреждения заражения военнослужащих, участие родителей, а также представителей общественности и СМИ в церемонии принятия Военной присяги запрещено.

Просим сограждан отнестись к этому решению с пониманием и не посещать церемонию принятия Военной присяги.