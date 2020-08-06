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Минобороны: Родителям запрещено участвовать в церемонии Военной присяги

Минобороны: Родителям запрещено участвовать в церемонии Военной присяги Просьба согражданам отнестись к этому решению с пониманием
Армия
6 августа 2020 г. 14:17
Минобороны: Родителям запрещено участвовать в церемонии Военной присяги

9 августа в учебных частях и подразделениях Азербайджанской армии состоится церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны. 

Согласно соответствующему решению оперативного штаба при Кабинете министров о борьбе с коронавирусной инфекцией, в целях обеспечения безопасности военнослужащих Азербайджанской армии и предупреждения заражения военнослужащих, участие родителей, а также представителей общественности и СМИ в церемонии принятия Военной присяги запрещено.

Просим сограждан отнестись к этому решению с пониманием и не посещать церемонию принятия Военной присяги.

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Версия на азербайджанском языке MN: Valideynlərin andiçmə mərasimində iştirakı qadağandır

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