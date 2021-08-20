Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией

"Мы отслеживаем инциденты, связанные с периодическим обстрелом подразделениями вооруженных сил Армении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, и следим за всеми событиями".

"Мы отслеживаем инциденты, связанные с периодическим обстрелом подразделениями вооруженных сил Армении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, и следим за всеми событиями".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что проводятся интенсивные обсуждения на уровне глав государств Азербайджана и Турции, а также министров обороны:

"Главы государств - Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также я и мой уважаемый коллега министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в круглосуточном режиме продолжаем контакты. Мы внимательно наблюдаем за инцидентами, связанными с периодическим обстрелом подразделениями вооруженных сил Армении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, и наше требование заключается в том, чтобы военно-политическое руководство Армении прекратило совершать провокации и в регион пришел мир".

Хулуси Акар подчеркнул, что Азербайджан и Турция предпринимают все усилия для поддержания мира и благополучия в регионе: "В этом смысле, нарушение режима прекращения огня не идет на пользу никому. Турция всегда на стороне Азербайджана и поддерживает братскую страну в его правом деле. Пусть никто не сомневается, что мы продолжим эту поддержку несмотря ни на что", - добавил турецкий министр.