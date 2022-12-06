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Турецкий министр: Будем бороться с любой угрозой совместно с Азербайджаном

Турецкий министр: Будем бороться с любой угрозой совместно с Азербайджаном "Мы будем вместе (с Азербайджаном – ред.) бороться с любой угрозой и опасностью".
Армия
6 декабря 2022 г. 15:08
Турецкий министр: Будем бороться с любой угрозой совместно с Азербайджаном

"Мы будем вместе (с Азербайджаном – ред.) бороться с любой угрозой и опасностью".

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, наблюдая за проходящими в нашей стране совместными учениями Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Министр подчеркнул, что весь мир увидел братство двух стран во время освобождения земель, оккупированных Арменией в течение 30 лет.

"Мы будем вместе бороться с любой угрозой и опасностью. Благодаря победе, достигнутой в результате настойчивости, решительности, в регионе спустя долгие годы была обеспечена стабильность".

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Версия на английском языке Minister: 'Turkiye will fight together with Azerbaijan against all kinds of threats'
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "Hər cür təhdid və təhlükəyə qarşı Azərbaycanla birlikdə mübarizə aparacağıq"

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