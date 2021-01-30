Турецкий контингент совместного мониторингового центра прибыл в Азербайджан

Турецкие военнослужащие, которые будут работать в совместном мониторингом центре в Агдаме, прибыли в Азербайджан

Турецкие военнослужащие, которые будут работать в совместном мониторингом центре в Агдаме, прибыли в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

"Сегодня начинает работу совместный российско-турецкий мониторинговый центр, созданный в рамках совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении. Турецкие военные, которые будут нести службу в этом центре, прибыли в Азербайджан", - заявил начальник пресс-службы Минобороны.

Он также добавил, что российские военнослужащие, которые будут работать в этом центре, уже находятся в Азербайджане.