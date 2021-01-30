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Турецкий контингент совместного мониторингового центра прибыл в Азербайджан

Турецкий контингент совместного мониторингового центра прибыл в Азербайджан Турецкие военнослужащие, которые будут работать в совместном мониторингом центре в Агдаме, прибыли в Азербайджан
Армия
30 января 2021 г. 12:25
Турецкий контингент совместного мониторингового центра прибыл в Азербайджан

Турецкие военнослужащие, которые будут работать в совместном мониторингом центре в Агдаме, прибыли в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

"Сегодня начинает работу совместный российско-турецкий мониторинговый центр, созданный в рамках совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении. Турецкие военные, которые будут нести службу в этом центре, прибыли в Азербайджан", - заявил начальник пресс-службы Минобороны.

Он также добавил, что российские военнослужащие, которые будут работать в этом центре, уже находятся в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоTurkish contingent of Joint Monitoring Center arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBirgə Monitorinq Mərkəzində yer alacaq türkiyəli heyət Azərbaycandadır

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