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    Турецкий генерал посетил авиабазы ВВС Азербайджана

    Гости были всесторонне проинформированы о деятельности авиабаз© Mod.gov.az

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Турецкой Республики генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и расширению сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Турции, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Турецкая делегация также посетила авиабазы ВВС Азербайджана. Гости были всесторонне проинформированы о деятельности авиабаз.

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