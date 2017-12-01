Турецкий генерал посетил авиабазы ВВС Азербайджана

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Турецкой Республики генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и расширению сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Турции, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Турецкая делегация также посетила авиабазы ВВС Азербайджана. Гости были всесторонне проинформированы о деятельности авиабаз.