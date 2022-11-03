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Турецкий генерал понаблюдал за учениями спецназа у южных границ Азербайджана

Турецкий генерал понаблюдал за учениями спецназа у южных границ Азербайджана Командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-лейтенант Бахтияр Эрсай понаблюдал за учениями спецназа у южных границ страны.
Армия
3 ноября 2022 г. 16:27
Турецкий генерал понаблюдал за учениями спецназа у южных границ Азербайджана

Командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-полковник Бахтияр Эрсай понаблюдал за учениями спецназа у южных границ страны.

Как сообщает Report, с этой целью Бахтияр Эрсай вместе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым побывали в южном регионе.

Гасанов и Эрсай встретились со спецназовцами, проверили боевую готовность воинских частей и соединений, расположенных в южных районах Азербайджана.

Отметим, что согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, 2 ноября в районах, прилегающих к южным границам Азербайджана, начались учения воинских частей Сил специального назначения.

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Версия на английском языке Turkish colonel general watches training of special forces at Azerbaijan's southern borders
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli general Azərbaycanın cənub sərhədlərinə gedib, xüsusi təyinatlıların təlimini izləyib

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