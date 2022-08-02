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Турецкий активист: Шуша - это рай

Турецкий активист: Шуша - это рай "Я счастлив находиться на земле своих предков. Шуша очень красива, это рай на земле. Я здесь впервые, благодарю Государственный комитет по работе с диаспорой за возможность приехать сюда".
Армия
2 августа 2022 г. 14:47
Турецкий активист: Шуша - это рай

"Я счастлив находиться на земле своих предков. Шуша очень красива, это рай на земле. Я здесь впервые, благодарю Государственный комитет по работе с диаспорой за возможность приехать сюда".

Об этом в заявлении Report сказал участник III Летнего лагеря диаспорской молодежи Хусейн Шикташ.

Он сказал, что освобождение Шуши от оккупации было одним из главных символов Отечественной войны: "В период 44-дневной войны мы с нетерпением ждали известий о победе Азербайджана. Турция и Азербайджан будут и впредь вместе. Победа в Шуше - символ и результат нашего братства, и я надеюсь, что наши победы и успехи продолжатся".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli gənc fəal: "Şuşa cənnətdir"

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