Турецкий активист: Шуша - это рай

"Я счастлив находиться на земле своих предков. Шуша очень красива, это рай на земле. Я здесь впервые, благодарю Государственный комитет по работе с диаспорой за возможность приехать сюда".

"Я счастлив находиться на земле своих предков. Шуша очень красива, это рай на земле. Я здесь впервые, благодарю Государственный комитет по работе с диаспорой за возможность приехать сюда".

Об этом в заявлении Report сказал участник III Летнего лагеря диаспорской молодежи Хусейн Шикташ.

Он сказал, что освобождение Шуши от оккупации было одним из главных символов Отечественной войны: "В период 44-дневной войны мы с нетерпением ждали известий о победе Азербайджана. Турция и Азербайджан будут и впредь вместе. Победа в Шуше - символ и результат нашего братства, и я надеюсь, что наши победы и успехи продолжатся".