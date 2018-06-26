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    "Турецкие звезды" выполнили показательные полеты в небе над Баку

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Cамолеты, входящие в состав авиационной группы "Турецкие звезды" Военно-воздушных сил Турции, выполнили показательные полеты в небе над Баку.

    Как сообщает Report, в показательные полетах  приняли участие 2 самолета  F-16 и 8 самолетов F-5, входящих в авиационные группы "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции.

    Напомним, что 8 самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы "Турецкие звезды" Военно-воздушных сил (ВВС) Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана.

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