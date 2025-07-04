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"Турецкие звезды" показали высший пилотаж на международных учениях в Конье

"Турецкие звезды" показали высший пилотаж на международных учениях в Конье 13:59
Армия
4 июля 2025 г. 14:17
Турецкие звезды показали высший пилотаж на международных учениях в Конье

Акробатическая эскадрилья Военно-воздушных сил Турции, также известная как Национальная группа высшего пилотажа Турции ("Турецкие звезды") выступила на международных учениях "Анатолийский орел-2025", проходящих в городе Конья.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, шесть истребителей NF-5, входящих в состав авиационной группы, выполнили сложные и рискованные маневры, продемонстрировав зрителям эффектное показательное выступление.

Отметим, что "Турецкие звезды" несколько раз выполняли полеты в Баку на различных парадах, а также в 2022 году на мероприятии "Технофест Азербайджан" совместно с группой "СолоТюрк".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Türk ulduzları" aviasiya qrupu "Anadolu qartalı-2025"də nümunəvi çıxışlar edib

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