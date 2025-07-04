"Турецкие звезды" показали высший пилотаж на международных учениях в Конье

13:59

Акробатическая эскадрилья Военно-воздушных сил Турции, также известная как Национальная группа высшего пилотажа Турции ("Турецкие звезды") выступила на международных учениях "Анатолийский орел-2025", проходящих в городе Конья.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, шесть истребителей NF-5, входящих в состав авиационной группы, выполнили сложные и рискованные маневры, продемонстрировав зрителям эффектное показательное выступление.

Отметим, что "Турецкие звезды" несколько раз выполняли полеты в Баку на различных парадах, а также в 2022 году на мероприятии "Технофест Азербайджан" совместно с группой "СолоТюрк".