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Турецкие ветераны посетили Шушу

Турецкие ветераны посетили Шушу 09:52
Армия
10 ноября 2022 г. 10:21
Турецкие ветераны посетили Шушу

Представители неправительственных организаций военной направленности из Турции, прибывшие в Азербайджан по инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву и общественного союза "Воспитание молодежи уволенными в запас военнослужащими", посетили Шушу.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Сообщается, что в рамках поездки ветераны, представляющие Союзы офицеров запаса, прапорщиков запаса, ветеранов войны и Союз инвалидов войны Турции, посетили все памятные места культурной столицы Азербайджана, начав с Джыдыр-дюзю.

Начальник Госслужбы полковник Шаик Мамедов подробно рассказал гостям о боях за Шушу.

Председатель Союза офицеров запаса Турции генерал-полковник Эрдоган Каракуш подчеркнул, что турецкое общество с нетерпением ждало победы Азербайджана и каждый день с волнением слушало новости с фронта.

Затем турецкие ветераны продолжили экскурсию по городу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk qazilər Şuşanı ziyarət ediblər

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