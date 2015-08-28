Турецкие боевые самолеты прибыли в Азербайджан

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Очередная группа авиатехники вооруженных сил Турции, которая согласно плану ежегодного военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, примет участие в совместных тактических учениях "TurAz Qartalı - 2015", прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, в учениях будет задействованы более 30 единиц авиатехники вооруженных сил Азербайджана и Турции, в том числе, МиГ-29, истребители F-16, Су-25, бомбардировщик F-4E, военно-транспортные самолеты C-130 Herkules, вертолеты Mи-35, Ми-17, Сикорский UH-60, спасательный Cougar AS532.

В ходе учений будут отработаны поручения по планированию совместной деятельности военно-воздушных сил двух стран, изучению возможностей взаимодействия и боевого согласования, выполнению поисково-спасательных мероприятий, в том числе уничтожению наземных целей с воздуха.

Авиатехника продолжает прибывать.