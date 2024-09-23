Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в Баку

Международная выставка оборонной промышленности IDEF (Турция) представит свой стенд на Азербайджанской международной оборонной выставке – ADEX-2024, которая состоится 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF (Турция) представит свой стенд на Азербайджанской международной оборонной выставке – ADEX-2024, которая состоится 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию IDEF в соцсети "Х".

"Мы представим свой стенд на ADEX-2024, одной из крупнейших выставок продукции в области обороны и безопасности на Кавказе и в Центральной Азии", - говорится в публикации.

24-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek, Kafkasya ve Orta Asya’nın en önemli savunma ve güvenlik fuarlarından biri olan #adex2024 ’te IDEF standımızla yer alıyoruz!



Bakü Expo Merkezi, Bakü, Azerbaycan

Stant No: 2A014

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We're… pic.twitter.com/GmyAMmiMaw — idefinternational (@idefintl) September 23, 2024

Напомним, 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.

В выставках ожидается участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.