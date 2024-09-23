Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в Баку
Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в БакуМеждународная выставка оборонной промышленности IDEF (Турция) представит свой стенд на Азербайджанской международной оборонной выставке – ADEX-2024, которая состоится 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре.
Международная выставка оборонной промышленности IDEF (Турция) представит свой стенд на Азербайджанской международной оборонной выставке – ADEX-2024, которая состоится 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию IDEF в соцсети "Х".
"Мы представим свой стенд на ADEX-2024, одной из крупнейших выставок продукции в области обороны и безопасности на Кавказе и в Центральной Азии", - говорится в публикации.
24-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek, Kafkasya ve Orta Asya’nın en önemli savunma ve güvenlik fuarlarından biri olan #adex2024’te IDEF standımızla yer alıyoruz!