О нас

Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в Баку

Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в Баку Международная выставка оборонной промышленности IDEF (Турция) представит свой стенд на Азербайджанской международной оборонной выставке – ADEX-2024, которая состоится 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре.
Армия
23 сентября 2024 г. 12:16
Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в Баку

Международная выставка оборонной промышленности IDEF (Турция) представит свой стенд на Азербайджанской международной оборонной выставке – ADEX-2024, которая состоится 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию IDEF в соцсети "Х".

"Мы представим свой стенд на ADEX-2024, одной из крупнейших выставок продукции в области обороны и безопасности на Кавказе и в Центральной Азии", - говорится в публикации.

Напомним, 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.

В выставках ожидается участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish IDEF exhibition to be presented at ADEX-2024 in Baku
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi “ADEX-2024”də təmsil olunacaq

Самое важное

Проходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
ФотоПроходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
23 сентября 2024 г. 12:03
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi