Турецкая TUSAŞ в Баку продемонстрирует истребитель нового поколения

Турецкая компания TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) на Международной оборонной выставке ADEX-2022 в Баку продемонстрирует первый учебно-тренировочный реактивный самолет HÜRJET и один из мировых проектов истребителя 5-го поколения.

Турецкая компания TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) на Международной оборонной выставке ADEX-2022 в Баку продемонстрирует первый учебно-тренировочный реактивный самолет HÜRJET и один из мировых проектов истребителя 5-го поколения.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В рамках мероприятия TUSAŞ представит свои разработки в области авиации и космоса.

"Посетителям ADEX также будут представлены самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и космические проекты, в частности, первый турецкий учебно-тренировочный самолет HÜRKUŞ", - сказано в сообщении компании.

Кроме того, планируется оценить возможности регионального сотрудничества с делегациями, которые примут участие в выставке.

Генеральный менеджер TUSAŞ Темел Котиль выразил удовлетворение в связи с тем, что компания сможет поделиться своими проектами, за которыми пристально следит весь мир, в рамках ADEX.

"Ранее мы встречались с молодежью Азербайджана в рамках TEKNOFEST. На сей раз мы встретимся с государственными и военными представителями стран региона. У нас будет возможность обсудить потенциальное сотрудничество во многих областях с дружественной и братской страной Азербайджаном", - сказал Котиль.

Отметим, что выставка состоится 6-8 сентября в Азербайджане с участием более 200 компаний из 32 стран мира.

Среди участников ведущие компании отрасли из Турции, России, Китая, Франции, Италии, Нидерландов, Болгарии и других. В рамках международной выставки будут организованы восемь национальных стендов.