О нас

Турецкая TUSAŞ в Баку продемонстрирует истребитель нового поколения

Турецкая TUSAŞ в Баку продемонстрирует истребитель нового поколения Турецкая компания TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) на Международной оборонной выставке ADEX-2022 в Баку продемонстрирует первый учебно-тренировочный реактивный самолет HÜRJET и один из мировых проектов истребителя 5-го поколения.
Армия
5 сентября 2022 г. 14:38
Турецкая TUSAŞ в Баку продемонстрирует истребитель нового поколения

Турецкая компания TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) на Международной оборонной выставке ADEX-2022 в Баку продемонстрирует первый учебно-тренировочный реактивный самолет HÜRJET и один из мировых проектов истребителя 5-го поколения.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В рамках мероприятия TUSAŞ представит свои разработки в области авиации и космоса.

"Посетителям ADEX также будут представлены самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и космические проекты, в частности, первый турецкий учебно-тренировочный самолет HÜRKUŞ", - сказано в сообщении компании.

Кроме того, планируется оценить возможности регионального сотрудничества с делегациями, которые примут участие в выставке.

Генеральный менеджер TUSAŞ Темел Котиль выразил удовлетворение в связи с тем, что компания сможет поделиться своими проектами, за которыми пристально следит весь мир, в рамках ADEX.

"Ранее мы встречались с молодежью Азербайджана в рамках TEKNOFEST. На сей раз мы встретимся с государственными и военными представителями стран региона. У нас будет возможность обсудить потенциальное сотрудничество во многих областях с дружественной и братской страной Азербайджаном", - сказал Котиль.

Отметим, что выставка состоится 6-8 сентября в Азербайджане с участием более 200 компаний из 32 стран мира.

Среди участников ведущие компании отрасли из Турции, России, Китая, Франции, Италии, Нидерландов, Болгарии и других. В рамках международной выставки будут организованы восемь национальных стендов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish TUSAS to demonstrate new generation fighter jet in Baku
Версия на азербайджанском языке TÜSAŞ Bakıda yeni nəsil qırıcı nümayiş etdirəcək

Экслюзивные новости

Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi