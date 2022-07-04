Турецкая компания не подавала долговой иск против Минобороны Азербайджана

"Турецкая компания Oztek Tekstil Terbiye A.Ş. не подавала долговой иск против Министерства обороны Азербайджана".
Об этом в Министерстве обороны заявили в ответ на запрос Report.
"Министерство обороны не заключало никаких договоров купли-продажи с указанной компанией", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что информация, распространяемая лицами неизвестной национальности, является ложной и носит характер дезинформации: "Подобными ложными информациями пытаются бросить тень на деятельность Министерства обороны".