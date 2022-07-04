Турецкая компания не подавала долговой иск против Минобороны Азербайджана

"Турецкая компания Oztek Tekstil Terbiye A.Ş. не подавала долговой иск против Министерства обороны Азербайджана.

"Турецкая компания Oztek Tekstil Terbiye A.Ş. не подавала долговой иск против Министерства обороны Азербайджана".

Об этом в Министерстве обороны заявили в ответ на запрос Report.

"Министерство обороны не заключало никаких договоров купли-продажи с указанной компанией", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что информация, распространяемая лицами неизвестной национальности, является ложной и носит характер дезинформации: "Подобными ложными информациями пытаются бросить тень на деятельность Министерства обороны".