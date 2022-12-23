О нас

Турецкая делегация посетила воинские части ВВС

Турецкая делегация посетила воинские части ВВС В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год продолжаются 13-е штабные переговоры между представителями ВВС двух стран.
Армия
23 декабря 2022 г. 18:30
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год продолжаются 13-е штабные переговоры между представителями ВВС двух стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно плану, делегация посетила воинские части ВВС. Гостям был представлен подробный брифинг об истории создания и деятельности воинских частей, их боевом пути в ходе Первой Карабахской и Отечественной войны.

Затем турецкой делегации была предоставлена обширная информация о боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинских частей.

В заключение состоялась церемония вручения подарков, было сделано фото на память.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоTurkish delegation visits military units of Azerbaijan Air Force
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə nümayəndə heyəti HHQ-nin hərbi hissələrini ziyarət edib

Другие новости из категории

Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
23 декабря 2022 г. 09:35
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Подписана итоговая декларация трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
ФотоПодписана итоговая декларация трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
21 декабря 2022 г. 20:25
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии обсудили проведение совместных учений
ФотоМинистры обороны Азербайджана, Турции и Грузии обсудили проведение совместных учений
21 декабря 2022 г. 17:53
Закир Гасанов: Совместные учения важны для поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе
Закир Гасанов: Совместные учения важны для поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе
21 декабря 2022 г. 17:44
Хулуси Акар: Военное сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии будет укрепляться
Хулуси Акар: Военное сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии будет укрепляться
21 декабря 2022 г. 17:33
Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность
21 декабря 2022 г. 14:11
Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром
ФотоЗакир Гасанов встретился с Хулуси Акаром
21 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi